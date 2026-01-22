KHC richtet Heil-Cup aus Fixpunkt im Hallenkalender 22.01.2026, 12:55 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Enter R.F. Bouwman

Der Kreuznacher HC kann sich beim Arthur-Heil-Cup auf viele Stammgäste verlassen. Diese bereiteten sich auch in diesem Jahr wieder bei dem Hallenturnier auf die anstehenden Meisterschaften vor.

Mit der Ausrichtung des 14. Arthur-Heil-Cups startete der Kreuznacher HC ins neue Hockey-Jahr. Zehn Teams der Altersklassen weibliche und männliche U16 reisten aus Deutschland und Österreich an, um sich spannende Duelle zu liefern und ihr Können unter Beweis zu stellen.







