KHC richtet Heil-Cup aus: Fixpunkt im Hallenkalender
KHC richtet Heil-Cup aus
Fixpunkt im Hallenkalender
Der Kreuznacher HC kann sich beim Arthur-Heil-Cup auf viele Stammgäste verlassen. Diese bereiteten sich auch in diesem Jahr wieder bei dem Hallenturnier auf die anstehenden Meisterschaften vor.
Lesezeit 1 Minute
Mit der Ausrichtung des 14. Arthur-Heil-Cups startete der Kreuznacher HC ins neue Hockey-Jahr. Zehn Teams der Altersklassen weibliche und männliche U16 reisten aus Deutschland und Österreich an, um sich spannende Duelle zu liefern und ihr Können unter Beweis zu stellen.