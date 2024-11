Hockey: Fedi-Cup bietetTeams viel Spielzeit Fedi-Cup: VfL-Männer bejubeln Rang drei 30.10.2024, 17:21 Uhr

i Mit viel Zug zum Tor: Mike Göring vom VfL Bad Kreuznach (blaue Trikots) stellte beim Fedi-Cup seine Torgefährlichkeit unter Beweis. Foto: Klaus Castor Klaus Castor

Bad Kreuznach. Die Frauen des HC Tübingen und die Männer des TV Alzey sicherten sich beim Fedi-Cup des VfL Bad Kreuznach die Wanderpokale. 14 Teams nutzten das Turnier zur Vorbereitung auf die Hockey-Hallensaison.

Die Frauen des VfL betraten Neuland. Nach der Zwischenrunde um die deutsche Meisterschaft der weiblichen Jugend A hatten die Spielerinnen eine Pause erhalten und vor dem Turnier kein Hallen-Training absolviert. So setzte es für die beiden Frauen-Teams der Blau-Weißen am ersten Turniertag ein paar Niederlagen, am Sonntag lief die Kugel schon besser, wie das abschließende 3:1 gegen den TV Alzey dokumentierte.

