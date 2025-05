Im Kampf um den Verbleib in der 2. Feldhockey-Regionalliga West ist noch keine Vorentscheidung gefallen. Der Limburger HC und der Kreuznacher HC trennten sich im Albert-Collée-Stadion mit 2:2 (1:0), während der SC SaFo Frankfurt überraschend zu einem 1:1 gegen Spitzenreiter Rüsselsheimer RK kam. Der LHC bleibt somit einen Punkt hinter Bad Kreuznach Tabellensechster und hat vier Spieltage vor Saisonende weiter zwei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.Da niemand Lust auf ein Abstiegs-Endspiel am letzten Spieltag hat, wollten sowohl Limburg als auch Bad Kreuznach in der Hoffnung auf eine Frankfurter Niederlage natürlich das direkte Duell unbedingt gewinnen. Personalprobleme hatten aber beide Teams. Während beim LHC drei Stammspieler fehlten, waren es beim Gast gleich eine Hand voll um den Kapitän und Abwehrchef. Folglich begannen beide Teams vorsichtig. Bad Kreuznach verbuchte zunächst mehr Ballbesitz, jedoch kaum in der gegnerischen Hälfte. Da die Defensivreihen erst einmal das Geschehen bestimmten, passierte vor beiden Toren wenig. Es stellte sich die Frage, wer sich vielleicht eine Strafecke und somit eine gute Chance zur Führung würde erkämpfen können. Das waren die Hausherren. Doch Bad Kreuznachs Keeper Simeon Oberländer war stark drauf und entschärfte den ersten gefährlichen Schlenzer. Bei Strafecke zwei machte es sich endlich bezahlt, dass der LHC in der Woche Standards noch einmal intensiv trainiert hatte. Die Kugel wurdeauf Hereingeber Lukas Schmitt zurückgespielt. Damit hatte der KHC nicht gerechnet.Folglich stand Schmitt völlig frei und brauchte die Kugel nur noch über die Linie zu schieben.

Da die Lahnstädter im zweiten Viertel besser waren, ging die Halbzeitführung in Ordnung. Die Gäste kamen aber mit einer völlig anderen Einstellung aufs Feld zurück und übten enormen Druck aus. Durch Mut und schnelles Passspiel kam Bad Kreuznach mehrfach gefährlich vor das Limburger Gehäuse. Doch auch Niklas Müller hielt überzeugend, bis der Gast dann doch zum in der Luft liegenden Ausgleich kam. Doch es kam noch schlimmer für Limburg: Bad Kreuznach ging in seiner stärksten Phase sogar in Führung. Der Gegner wäre damit dem LHC in der Tabelle um vier Punkte enteilt. Somit mussten die Gastgeber im Schluss-Viertel noch einmal alles in die Waagschale werfen, um wenigstens ein Remis herauszuholen. Beim offenen Schlagabtausch gab’s einige gute Möglichkeiten. Die Hessen wurden belohnt. Dem Ex-Bad Kreuznacher Bjarne Hecker gelang per Eckenschlenzer der leistungsgerechte Ausgleich.

Limburgs Trainer Stefan Döppes bilanzierte: „Vor dem Spiel wäre ich mit einem Unentschieden nicht zufrieden gewesen, nach dem 1:2 schon. Die Leistung meiner Mannschaft war in drei Vierteln gut. Das dritte Viertel weniger, aber die letzten 15 Minuten haben wir noch einmal alle Körner gegeben.“Limburg: Niklas Müller, Böckling, Lars Schmitt, David Schneider, Moritz Müller, Lukas Schmitt, Finn Mourik, Dick, Schütt, Simeon Schneider, Brand, Hecker, Koch, Flick.