VfL-Frauen drehen Spiel: Erster Sieg für Trainer Mussgay
In den ersten beiden Saisonminuten kassierten die Hockey-Frauen des VfL Bad Kreuznach zwei Gegentore. Doch den enttäuschenden Start verdauten sie schnell und gewannen noch in Neunkirchen.
Nach den drei großen Hallenturnieren stiegen die Hockey-Teams des VfL Bad Kreuznach in die neue Spielzeit ein.Frauen I: In einem hochdramatischen Oberliga-Auftaktspiel setzte sich der VfL beim HTC Neunkirchen mit 6:5 durch. Der Start verlief holprig: Nach zwei Minuten lag der VfL mit 0:2 zurück.