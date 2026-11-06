Turniere des VfL Bad Kreuznach Erst in finaler Partie ziehen U16-Talente den Kürzeren Tina Paare 06.11.2026, 07:05 Uhr

i Begonnen hatte der Turnierreigen des VfL Bad Kreuznach mit dem Martin-Lipp-Cup, bei dem sich auch die Männer des VfL (blaue Trikots) und des Kreuznacher HC gegenüberstanden. Zum Abschluss steigt nun das Kinderturnier. Klaus Castor

Martin-Lipp-Cup, Jugendturnier und nun das Kinderturnier: Bevor die Indoor-Saison beginnt, hat der VfL Bad Kreuznach als Turnierausrichter wieder einmal alle Hände voll zu tun.

Auf die Zielgerade biegt der VfL Bad Kreuznach ein. Das Kinderturnier am Wochenende beschließt den dreiteiligen Turnierreigen. Zum Abschluss wird es noch einmal voll und trubelig, denn für das Hallenevent haben sich 54 Teams angekündigt.Damit die Hockey-Talente viel Spielzeit bekommen und sich intensiv auf die in Kürze beginnende Hallenrunde vorbereiten können, wird in drei Hallen gespielt.







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