Martin-Lipp-Cup, Jugendturnier und nun das Kinderturnier: Bevor die Indoor-Saison beginnt, hat der VfL Bad Kreuznach als Turnierausrichter wieder einmal alle Hände voll zu tun.
Lesezeit 1 Minute
Auf die Zielgerade biegt der VfL Bad Kreuznach ein. Das Kinderturnier am Wochenende beschließt den dreiteiligen Turnierreigen. Zum Abschluss wird es noch einmal voll und trubelig, denn für das Hallenevent haben sich 54 Teams angekündigt.Damit die Hockey-Talente viel Spielzeit bekommen und sich intensiv auf die in Kürze beginnende Hallenrunde vorbereiten können, wird in drei Hallen gespielt.