Ergebnis wird dem kämpferischen Einsatz nicht gerecht

Auch wenn der Kreuznacher HC in der Zweiten Regionalliga noch punktlos ist, zeigen die Hockey-Frauen von der Nahe aufsteigende Tendenz.
Vor exakt einem Monat unterlagen die Hockey-Frauen des Kreuznacher HC im Hinspiel der Zweiten Regionalliga mit 1:9 beim TSV Schott Mainz. Das Rückspiel nun in der heimischen IGS-Halle endete lediglich mit einem 2:5 (1:3). „Das Ergebnis spiegelt zwar die Effektivität der Mainzerinnen wider, wird unserem kämpferischen Auftritt aber nur bedingt gerecht“, bilanzierte Lea Steinbrecher, Spielerin des KHC.