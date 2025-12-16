KHC unterliegt 2:5 Ergebnis wird dem kämpferischen Einsatz nicht gerecht Olaf Paare 16.12.2025, 10:03 Uhr

i Gleich zwei Spielerinnen des Kreuznacher HC (rote Trikots) attackieren eine Gegenspielerin des TSV Schott Mainz. Amina Kyeck (links) erreicht mit ihrem Schläger auch die Kugel. Edgar Daudistel

Auch wenn der Kreuznacher HC in der Zweiten Regionalliga noch punktlos ist, zeigen die Hockey-Frauen von der Nahe aufsteigende Tendenz.

Vor exakt einem Monat unterlagen die Hockey-Frauen des Kreuznacher HC im Hinspiel der Zweiten Regionalliga mit 1:9 beim TSV Schott Mainz. Das Rückspiel nun in der heimischen IGS-Halle endete lediglich mit einem 2:5 (1:3). „Das Ergebnis spiegelt zwar die Effektivität der Mainzerinnen wider, wird unserem kämpferischen Auftritt aber nur bedingt gerecht“, bilanzierte Lea Steinbrecher, Spielerin des KHC.







