Die Hockey-Abteilung des VfL Bad Kreuznach und die gesamte Sportstadt Bad Kreuznach trauern um Horst Schrögel. Ein ganz Großer im bundesdeutschen Hockeysport ist kurz vor seinem 92. Geburtstag verstorben.

1948 trat er in den VfL ein und übernahm von da an bereits ehrenamtliche Tätigkeiten. Von 1951 bis 1963 war er Spieler der Männermannschaft. Nach seiner Spielerkarriere folgten jahrzehntelange Funktionärs-Tätigkeiten, so war er beispielsweise von 1970 bis 1994 Vorsitzender des Hockey-Bezirksverbands. An der Spitze der VfL-Hockey-Abteilung stand er von 1974 bis 1997. Weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt sind die traditionellen Mädchen- und Knabenturniere des VfL im Stadion Salinental. Dort war Horst Schrögel als Gründer bei den Knaben 1956 und 1975 bei den Mädchen maßgeblich als Ideengeber beteiligt.

Als Mitglied im Sportausschuss der Stadt Bad Kreuznach war Schrögel entscheidend mit dem Thema Kunstrasenbau im Stadion Salinental befasst – sicherlich eine Grundlage für den Bundesliga-Aufstieg der VfL-Hockey-Frauen im Jahr 1992.

Entsprechend wurden seine Verdienste für den Hockeysport gewürdigt. Neben der goldenen Ehrennadel der Hockey-Abteilung wurde er 1986 vom Deutschen Hockey-Bund mit der goldenen Nadel belohnt. Weitere Ehrungen folgten. Der damalige Ministerpräsident Rudolf Scharping überreichte Horst Schrögel 1994 die Sportplakette des Landes Rheinland-Pfalz. 1998 wurde er Ehrenmitglied und Ehrenvorsitzender der VfL-Hockey-Abteilung.

„Als einen Mann mit Ecken und Kanten, der mit viel Fleiß äußerst Bemerkenswertes für den Hockeysport geleistet hat, praktisch rund um die Uhr stets für seinen VfL zur Verfügung stand“, bezeichnet ihn der ehemalige Abteilungsleiter Hans-Wilhelm Hetzel. Er fügt an: „Horst Schrögel hat über einen langen Zeitraum eine erfolgreiche Hockey-Phase im VfL maßgeblich mitgestaltet.“ Schrögel pflegte stets auch den Hockey-Teamgeist, sorgte dafür, dass die Hockey-Oldies des VfL sich jeden Monat trafen – und das über Jahrzehnte.