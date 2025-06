Der Limburger HC ist in der 2. Feldhockey-Regionalliga West dem Klassenverbleib ein großes Stücknähergekommen. Schlusslicht Eintracht Frankfurt kam im Albert-Collée-Stadion genau zur richtigen Zeit und war beim auch in dieser Höhe verdienten 6:1 (2:0)-Sieg der Lahnstädter ein denkbar dankbarer Gegner. Sollte die Elf von Trainer Stefan Döppes übernächsten Samstag beim Vorletzten SC SaFo Frankfurt nicht verlieren, sollte ein weiteres Jahr vierte Liga schon vor den letzten beiden Heimspielen gesichert sein.Bis zum ersehnten Heimsieg gegen die Eintracht war Geduld gefragt, da die Partie aufgrund eines Gewitters erst deutlich verspätet angepfiffen werden konnte. Die Hausherren wussten, um was es im vermeintlich leichtestenHeimspiel der Saison ging und hatten die Routiniers Dominic Böckling und Benedikt Faustmann einmal mehr reaktiviert. So konnte sich Lukas Schmitt neben Max Müller und Jelle Mourik auf den Angriff fokussieren. DieZuschauer erlebten eine einseitige Partie mit hochmotivierten Gastgebern und auf Regionalliga-Niveau spielerisch wie taktisch überforderten Gästen. Die Frankfurter Strategie, sich auf einen offenen Schlagabtausch mit wenigAbsicherung nach hinten einzulassen, ging völlig daneben. Zwar kamen die Gäste mit langen Bällen mehrfach in Hälfte eins bis zum LHC-Schusskreis, aber im Abschluss war die Eintracht viel zu harmlos. Mit einem nach dem Abgang mehrerer Leistungsträger wie dem langjährigen Limburger Laurens Meurer geschwächten Kader die Defensivarbeit völlig zu vernachlässigen war das falsche Rezept. So viel Raum hatte Limburg in der gegnerischen Hälfte schon lange nicht mehr.

So war es geradezu nur eine Frage der Zeit, wann es bei unzähligen Ecken- und Feldchancen im Frankfurter Kasten klingeln würde. Die Eintracht half dabei sogar selbst mit, als Philipp Kochs klärbarer Schuss von einem Gegenspieler zum 0:1 ins eigene Tor abgefälscht wurde. Bjarne Hecker erhöhte per Strafecke im Anfangsviertel noch auf 2:0. Die Eintracht konnte sich bei ihrem Schlussmann André Brüggerhoff bedanken, dass zur Halbzeitpause noch ein Fünkchen Hoffnung auf ein Remis blieb.

Entschieden war die Partie aber dann schon früh im dritten Viertel, als die Eintracht-Abwehr wieder mal nicht wach genug war, die Kugel an mehreren Spielern einfach vorbei vors Tor kullern konnte und Simeon Schneider mit dem 3:0 den Deckel auf den Sieg machte. Dass Frankfurt danach noch mehr ins Risiko ging, nutzte nur den Gastgebern. Diese machten durch Eckentreffer von Jelle Mourik und Lars Schmitt sowie ein Feldtor von Finnjan Dick noch das halbeDutzend an Treffern voll.

Die Eintracht konnte einem fast leidtun. Selbst fünf Strafecken brachten ihr außer einem Lattentreffer durch Jörg Brettschneider nichts. Es brauchte einen Siebenmeter zum Ehrentor, den Jan Werner sicher versenkte. Während Eintracht Frankfurt kommende Saison wohl einen Neuanfang in der Oberliga Hessen starten muss,bringt der klare Heimsieg Limburg voraussichtlich die Rettung.