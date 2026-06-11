2. Feldhockey-Regionalliga Ein Sieg erspart dem LHC Stress im letzten Heimspiel Robin Klöppel 11.06.2026, 08:46 Uhr

i Moritz Nebgen (weißes Trikot) will am Samstag mit seinem LHC in Ludwigshafen in Sachen Klassenverbleib vorzeitig für klare Verhältnisse sorgen. Andreas Hergenhahn

Nur noch ein vermeintlich kleiner Schritt fehlt dem Limburger HC beim Tabellenvorletzten TFC Ludwigshafen noch, um schon am Samstag die bärenstarke Rückrunde mit dem vorzeitigen Verbleib in der 2. Feldhockey-Regionalliga zu krönen.

Der Limburger HC möchte am vorletzten Spieltag der West-Gruppe der 2. Feldhockey-Regionalliga Süd den Klassenverbleib in der West-Gruppe vorzeitig sichern. Dafür muss beim Tabellenvorletzten TFC Ludwigshafen ein Sieg her. Es könnte aber sogar schon ein Unentschieden genügen, wenn Schlusslicht TSV Sachsenhausen zeitgleich beim bereits als Meister und Aufsteiger feststehenden Spitzenreiter Bad Dürkheim nicht gewinnt oder die Begegnung zwischen Bad ...







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