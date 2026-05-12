Mussgay-Team beißt sich durch Ein Dreierpack, zwei Siege: VfL-Frauen machen Boden gut Tina Paare 12.05.2026, 13:59 Uhr

i Sechs Punkte aus drei Partien holten die Hockeyspielerinnen des VfL Bad Kreuznach. Sehr zur Freude von Trainer Florian Mussgay (Mitte). Klaus Castor

Mit Beharrlichkeit und großem Einsatz haben sich die Hockeyspielerinnen des VfL Bad Kreuznach aus dem Tabellenkeller herausgearbeitet. Doch nachlassen dürfen sie nicht. Am Sonntag steht die nächste wichtige Partie an.

Es war ein hartes Programm: Drei Spiele in vier Tagen, und alle durchaus wichtig im Kampf um den Oberliga-Verbleib. Die Hockeyspielerinnen des VfL Bad Kreuznach ließen sich vom anstrengenden Dreierpack nicht schrecken, auch nicht davon, dass das erste Duell beim TV Alzey mit 0:2 verloren ging.







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