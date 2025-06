Am Doppel-Wochenende wandelt der Kreuznacher HC zwischen den Extremen. Nach dem Heimspiel am Freitag, 19.30 Uhr, gegen den Spitzenreiter, den Rüsselsheimer RK, steht zwei Tage später der Besuch beim Schlusslicht der Zweiten Hockey-Regionalliga an. Bei Eintracht Frankfurt ist der KHC am Sonntag um 11 Uhr zu Gast.

Das Wochenende kommt für Trainer Alex Jacob und sein Team denkbar ungelegen. „Das wird ein sehr, sehr schwieriges Wochenende für uns. Ich wäre froh, wenn wir mit drei Punkten rausgehen würden“, sagt Jacob. Seine Zurückhaltung ist in der Personalsituation begründet. Adrian Ley, Karlo Günther und Benny Stellpflug befinden sich auf Klassenfahrt. Durch Verletzungen, berufliche und private Verpflichtungen fehlen weitere Spieler, sodass der Kader eng besetzt sein wird. Deshalb lautet das primäre Ziel des Trainers, die Heimpartie verletzungsfrei zu überstehen, damit die Lage im zweiten Spiel nicht noch prekärer wird.

Hinspiel-2:5 ist Riesen-Enttäuschung

Klar ist auch, dass der KHC mit einem Sieg den Klassenverbleib perfekt machen und damit seine Entwicklung krönen kann. Dass die Chance auf Punkte bei Eintracht Frankfurt größer ist, wissen die Bad Kreuznacher. Ein Selbstläufer dürfte aber auch das Duell mit dem abgeschlagenen Letzten nicht werden, zumal er seinen bisher einzigen Saisonsieg beim KHC eingefahren hat. Das 2:5 war eine Riesen-Enttäuschung für die KHCler, die zeigen wollen, dass sie es besser können.

Doch zunächst gilt es, das Heimspiel gegen den Tabellenführer zu meistern. Da es an der Spitze sehr eng zugeht und der Dürkheimer HC dem RRK im Nacken sitzt, dürfen sich die Hessen keinen Ausrutscher erlauben und werden entsprechend fokussiert zu Werke gehen. Auch wenn die Rollen klar verteilt sind, geht Jacob mit Ambitionen in die Partie. „Rüsselsheim war der einzige Gegner, der uns gar nicht hat ins Spiel kommen lassen“, sagt der KHC-Coach und fügt an: „Meine Mannschaft ist gewachsen, hat sich entwickelt. In so einem Spiel kann man sehen, wie die Entwicklung fruchtet.“