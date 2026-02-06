Simeon Stürmer geht in die Geschichte des SC Idar-Oberstein ein. Er schoss das letzte Tor einer Männermannschaft der Hockey-Abteilung des Vereins. Zuvor gelang auch der letzte Sieg. In Zukunft betreibt die Abteilung nur noch Jugendarbeit.
Lesezeit 2 Minuten
In der Mikadohalle ist am vergangenen Wochenende eine Ära zu Ende. Zum (vorerst) letzten Mal ist eine Hockey-Männermannschaft des SC Idar-Oberstein aufgelaufen. Fortan wird sich die Hockey-Abteilung des SC auf seine Jugendarbeit konzentrieren. Eine traurige Gewissheit, nachdem 2025 noch hundert Jahre Hockeysport in Idar-Oberstein gefeiert worden sind.