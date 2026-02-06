Nur noch Jugendarbeit Die Hockey-Ära des SC Idar-Oberstein ist zu Ende Sascha Nicolay 06.02.2026, 15:43 Uhr

i Thomas Forster (in rot, im Kampf um den Ball) gelangen beim letzten Liga-Auftritt der Männer des SC Idar-Oberstein insgesamt vier Tore. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Simeon Stürmer geht in die Geschichte des SC Idar-Oberstein ein. Er schoss das letzte Tor einer Männermannschaft der Hockey-Abteilung des Vereins. Zuvor gelang auch der letzte Sieg. In Zukunft betreibt die Abteilung nur noch Jugendarbeit.

In der Mikadohalle ist am vergangenen Wochenende eine Ära zu Ende. Zum (vorerst) letzten Mal ist eine Hockey-Männermannschaft des SC Idar-Oberstein aufgelaufen. Fortan wird sich die Hockey-Abteilung des SC auf seine Jugendarbeit konzentrieren. Eine traurige Gewissheit, nachdem 2025 noch hundert Jahre Hockeysport in Idar-Oberstein gefeiert worden sind.







