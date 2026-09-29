Erster Sieg für Kreuznacher HC Die Antwort auf das Pausen-3:3 fällt deutlich aus Tina Paare 29.09.2026, 22:35 Uhr

i Der Knoten ist geplatzt beim Kreuznacher HC: Trainer Alex Jacob (Mitte) und seine Spieler freuen sich über den ersten Saisonsieg. Edgar Daudistel

Große Erleichterung beim Kreuznacher HC: Das Team von der Nahe landete gegen Aufsteiger TSG Kaiserslautern den ersten Dreier der Saison. Das gibt Mut für den letzten Feldauftritt in diesem Jahr und die folgende Hallenrunde.

Im vierten Anlauf gelang den Hockeyspielern des Kreuznacher HC der erste Saisonsieg und damit der erhoffte Befreiungsschlag. Im Kellerduell der Zweiten Regionalliga zeigten die Rot-Weißen bei der noch punktlosen TSG Kaiserslautern eindrucksvoll, was in ihnen steckt, was möglich ist, wenn die personelle Ausstattung passt.







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