Erster Sieg für Kreuznacher HC
Die Antwort auf das Pausen-3:3 fällt deutlich aus
Der Knoten ist geplatzt beim Kreuznacher HC: Trainer Alex Jacob (Mitte) und seine Spieler freuen sich über den ersten Saisonsieg
Der Knoten ist geplatzt beim Kreuznacher HC: Trainer Alex Jacob (Mitte) und seine Spieler freuen sich über den ersten Saisonsieg.
Edgar Daudistel

Große Erleichterung beim Kreuznacher HC: Das Team von der Nahe landete gegen Aufsteiger TSG Kaiserslautern den ersten Dreier der Saison. Das gibt Mut für den letzten Feldauftritt in diesem Jahr und die folgende Hallenrunde.

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Im vierten Anlauf gelang den Hockeyspielern des Kreuznacher HC der erste Saisonsieg und damit der erhoffte Befreiungsschlag. Im Kellerduell der Zweiten Regionalliga zeigten die Rot-Weißen bei der noch punktlosen TSG Kaiserslautern eindrucksvoll, was in ihnen steckt, was möglich ist, wenn die personelle Ausstattung passt.
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