Große Erleichterung beim Kreuznacher HC: Das Team von der Nahe landete gegen Aufsteiger TSG Kaiserslautern den ersten Dreier der Saison. Das gibt Mut für den letzten Feldauftritt in diesem Jahr und die folgende Hallenrunde.
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Im vierten Anlauf gelang den Hockeyspielern des Kreuznacher HC der erste Saisonsieg und damit der erhoffte Befreiungsschlag. Im Kellerduell der Zweiten Regionalliga zeigten die Rot-Weißen bei der noch punktlosen TSG Kaiserslautern eindrucksvoll, was in ihnen steckt, was möglich ist, wenn die personelle Ausstattung passt.