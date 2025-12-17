Drei Siege in kurzer Zeit Der Tod ihres Co-Trainers erschüttert die VfL-Frauen Olaf Paare 17.12.2025, 11:59 Uhr

Viele Tränen flossen nach dem plötzlichen Tod von Co-Trainer Martin Lipp. Die Hockey-Frauen des VfL Bad Kreuznach schafften es aber trotz der großen Trauer, auf Meisterkurs zu bleiben. Auch der große Rivale aus Woms wurde bezwungen.

Die Hockey-Frauen des VfL Bad Kreuznach sind in der Oberliga das Maß aller Dinge. Sie führen die Tabelle ungeschlagen an, auch weil sie innerhalb weniger Tage gleich drei Siege landeten. Sie bezwangen den HC Speyer (8:2), den TV Alzey (8:5) und die TG Worms (5:4).







