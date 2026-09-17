6:0 gegen Schott-Reserve Der höchste Oberligasieg des VfL seit langer Zeit Olaf Paare 17.09.2026, 14:16 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Dirk Houben

Der VfL Bad Kreuznach sammelt fleißig Punkte im Kampf um den Klassenverbleib in der Hockey-Oberliga. Gegen die Schott-Reserve wurde auch etwas für das Torverhältnis getan.

Vier Punkte aus zwei Spielen verbuchten die Oberliga-Hockey-Männer des VfL Bad Kreuznach. Auf das 3:3 (0:1) beim HC Speyer folgte im heimischen Stadion Salinental ein 6:0 (3:0) gegen eine ersatzgeschwächte Regionalliga-Reserve des TSV Schott Mainz.„Der 6:0-Erfolg war der höchste Oberligasieg eines VfL-Männerteams seit langer Zeit“, freute sich Thorsten Ackermann, der Trainer der Bad Kreuznacher.







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