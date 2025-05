Einen Doppelspieltag absolviert Hockey-Regionalligist Kreuznacher HC im Stadion Salinental. Am Samstag um 17.30 Uhr geht es gegen TEC Darmstadt, am Sonntag um 15 Uhr folgt der Vergleich mit SAFO Frankfurt.

KHC-Trainer Alex Jacob wäre es lieber gewesen, die Partien würden andersherum ausgetragen werden. „Im Hinspiel haben wir uns am Samstag gegen die starken Darmstädter, die oben mitspielen, beim 1:1 bereits ausgepowert. Und am Sonntag haben uns dann die Körner gefehlt“, erinnert sich der Coach. Dabei ist das Sonntag-Spiel das deutlich wichtigere im Abstiegskampf. Mit einem Sieg könnte der KHC zu den Frankfurtern aufschließen. „Das wird aber schwer, ich habe Respekt für Safo, die Frankfurter sind ein unangenehmer Gegner“, erklärt der KHC-Coach.

Ehemalige Bundesliga-Spieler bieten Hilfe an

„Es wird schon gegen Darmstadt darum gehen, dass wir keinen Spieler überfordern, dass wir viel wechseln und alle ihre Pausen bekommen“, nimmt Jacob die Belastungssteuerung ins Visier. Da passt es sehr gut, dass die nachrückenden Youngster wie Tom Wunner, Till Kreiter und David Schnorrenberg immer besser ins Team finden und starke Alternativen geworden sind. Für die so wichtige Partie am Sonntag haben sich zudem die ehemaligen Bundesliga-Spieler Maurice und Marcel Hippchen sowie Florian Mussgay angeboten. Jacob grübelt aber noch, wie er das Team aufstellt, zumal keiner der Stammbesetzung fehlen wird. Das Tor wird am Samstag Philipp Bender hüten, der zuletzt eine Pause eingelegt hatte, am Sonntag steht dann Stammkraft Niklas Senft zwischen den Pfosten.

„Es geht darum, dass wir an die gute Leistung aus dem Spiel in Dürkheim anknüpfen und die Umstellungen, die wir vorgenommen haben, weiter verinnerlichen“, sagt Jacob. Ein besonderes Augenmerk werden er und das Team auf die Standards und speziell auf die kurzen Ecken legen. Diese wurden im Abschlusstraining noch einmal explizit trainiert. Viel fehlte bei den Ecken auch schon in Dürkheim nicht, als zwei Versuche am Pfosten landeten.