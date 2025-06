Die Ausgangslage ist einfach - aber sie sorgt für maximalen Druck: Gewinnen oder absteigen heißt es für die Männer des VfL Bad Kreuznach am letzten Spieltag in der Oberliga.

Abstiegskampf pur steht für die Oberliga-Hockey-Cracks des VfL Bad Kreuznch am Samstag (14 Uhr) auf dem Programm. Als Schlusslicht gastiert das Team von Thorsten Ackermann beim Vorletzten, der TG Frankenthal II. Ein Punkt trennt beide Mannschaften.

„Es muss ein Sieg für den Klassenerhalt her“, sagt Coach Ackermann und ergänzt: „Das wird schwierig.“ Sollte es nichts werden mit dem Auswärtsdreier, dann steht das Saisonziel für die kommende Runde schon fest. „Die Mission heißt dann Wiederaufstieg“, stellt Ackermann klar.

Eine bessere Ausgangslage vor dem Endspiel in Frankenthal verpasste der VfL am vergangenen Wochenende. Zu Hause reichte es gegen die TG Worms nur zu einem 1:1-Unentschieden. Die kämpferische Einstellung stimmte zwar, aber mehr als der Ausgleichstreffer durch Timo Dehmer im Anschluss an eine Strafecke sprang für das Bad Kreuznacher Team, das sich vor allem im ersten Abschnitt schwertat, nicht heraus.