Saisonfinale für Kreuznacher: Das i-Tüpfelchen bleibt dem VfL verwehrt
Saisonfinale für Kreuznacher
Das i-Tüpfelchen bleibt dem VfL verwehrt
Die kleinen Ligen im Hockey garantieren Spannung bis zum Schluss. In der Vorwoche erst den Klassenverbleib perfekt gemacht, kämpften die Hockeyspieler des VfL Bad Kreuznach wenige Tage später um den Aufstieg.
Lesezeit 1 Minute
Nachdem sie in der Vorwoche den Klassenverbleib in der 1. Verbandsliga eingetütet hatten, hatten die Hockeyspieler des VfL Bad Kreuznach im letzten Saisonspiel sogar die Chance auf den direkten Wiederaufstieg. Allerdings wartete beim TFC Ludwigshafen II eine schwere Aufgabe.