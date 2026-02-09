Saisonfinale für Kreuznacher Das i-Tüpfelchen bleibt dem VfL verwehrt 09.02.2026, 12:50 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Dirk Houben

Die kleinen Ligen im Hockey garantieren Spannung bis zum Schluss. In der Vorwoche erst den Klassenverbleib perfekt gemacht, kämpften die Hockeyspieler des VfL Bad Kreuznach wenige Tage später um den Aufstieg.

Nachdem sie in der Vorwoche den Klassenverbleib in der 1. Verbandsliga eingetütet hatten, hatten die Hockeyspieler des VfL Bad Kreuznach im letzten Saisonspiel sogar die Chance auf den direkten Wiederaufstieg. Allerdings wartete beim TFC Ludwigshafen II eine schwere Aufgabe.







