Eintracht Frankfurt bim KHC Das Duell der Punktlosen Olaf Paare 19.12.2025, 11:39 Uhr

i Auszeit: Kim Zimmermann (rechts), die Assistentin von Spielertrainerin Vanessa Braun, gibt Anweisungen an die Frauen des KHC. Edgar Daudistel

Null Punkte, aber voller Ehrgeiz: Die KHC-Frauen wollen im direkten Duell gegen Eintracht Frankfurt den letzten Tabellenplatz endlich hinter sich lassen. Am Samstag geht es in der BBS-Halle um viel.

Die Rückrunde in der Zweiten Regionalliga der Hockey-Frauen ist bereits angebrochen. Deshalb ist es ungewöhnlich, wenn sich zwei Teams mit null Punkten gegenüberstehen. Die Auflösung ist aber relativ einfach: Beim Spiel am Samstag um 16 Uhr in der ungewohnten Sporthalle der Berufsbildenden Schulen in der Bad Kreuznacher Ringstraße handelt es sich um eine Nachholpartie aus der Hinrunde.







Artikel teilen

Artikel teilen