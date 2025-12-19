Das Duell der Punktlosen

Null Punkte, aber voller Ehrgeiz: Die KHC-Frauen wollen im direkten Duell gegen Eintracht Frankfurt den letzten Tabellenplatz endlich hinter sich lassen. Am Samstag geht es in der BBS-Halle um viel.
Die Rückrunde in der Zweiten Regionalliga der Hockey-Frauen ist bereits angebrochen. Deshalb ist es ungewöhnlich, wenn sich zwei Teams mit null Punkten gegenüberstehen. Die Auflösung ist aber relativ einfach: Beim Spiel am Samstag um 16 Uhr in der ungewohnten Sporthalle der Berufsbildenden Schulen in der Bad Kreuznacher Ringstraße handelt es sich um eine Nachholpartie aus der Hinrunde.