Packendes Duell in IGS-Halle Das Derby wird zum Meisterspiel 30.01.2025, 13:27 Uhr

i Die Tormaschine des VfL Bad Kreuznach, Mike Göring (blaues Trikot), wird am Sonntag im Derby versuchen, Tabellenführer KHC zu ärgern. Torwart Niklas Senft und Leo Traut haben aber die Meisterschaft im Blick. Klaus Castor

Im Bad Kreuznacher Sport ist das Derby zwischen Kreuznacher HC und VfL Bad Kreuznach ein Klassiker. Am Sonntag bekommt die Partie noch eine besondere Würze, der KHC kann sich die Oberliga-Krone aufsetzen.

In einem Derby Meister werden – diese besondere Möglichkeit eröffnet sich dem Kreuznacher HC am Sonntag um 15 Uhr in der heimischen IGS-Halle. Mit einem Dreier gegen den Nachbarn VfL Bad Kreuznach würden sich die KHC-Männer den Oberliga-Titel sichern.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen