U8 oder U10 – völlig egal. Carlotta Hart vom VfL Bad Kreuznach zeigt sich in beiden Teams torhungrig.

Die Hockey-Nachwuchsteams des VfL Bad Kreuznach sind nach den Sommerferien wieder in den Spielbetrieb eingestiegen.

Männliche U10: In Alzey entschied der VfL alle drei Spiele für sich, er bezwang den TV Alzey (3:2), Saar 05 Saarbrücken (8_0) und GW Mayen (2:0). Die VfL-Tore erzielten Arian Velte (5), Jan Enk (4), Paul Hey (2), Bela Konrad und Lanrenz Maus.

Weibliche U10: Zwei Siege und fünf Niederlagen – so lautete die Bilanz der Blau-Weißen in Idar-Oberstein. Dabei waren erfolgreich: Carlotta Hart (8), Luisa Kirsch und Laura Niklas.

Weibliche U8: Mit zwei Teams beteiligte sich der VfL an einem Spieltag beim TSV Schott Mainz. Das Fortgeschrittenen-Team gewann alle vier Partien. Das Starter-Team steigerte sich und wurde zum Abschluss mit einem Remis gegen die zweite Schott-Garnitur belohnt. VfL-Tore: Carlotta Hart (18), Jana Weimar (5), Greta Petermann (6), Maila Keber (2) und Klara Wolfram (5).