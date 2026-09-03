Aller Anfang ist schwer, aber immerhin hat der Limburger HC zum Start in der 2. Feldhockey-Regionalliga mit 2:1 (0:1) den angepeilten Pflichtsieg gegen Aufsteiger Eintracht Frankfurt eingetütet.
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Der Limburger Hockey-Club hat zum Saisonauftakt in der 2. Regionalliga einen wichtigen Pflichtsieg eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Stefan Döppes bezwang Aufsteiger Eintracht Frankfurt im Eduard-Horn-Park mit 2:1 (0:1).Der erhoffte Erfolg hing allerdings lange Zeit am seidenen Faden.