Döppes-Elf dreht Rückstand Böcklings Schlenzer bringt Limburg auf die Siegerstraße Robin Klöppel 03.09.2026, 00:00 Uhr

i Na endlich, da ist der Ausgleich: Nach Christian Kremers erfolgreichem Abschluss gibt’s beim LHC erstmals Grund zum Jubel. Andreas Hergenhahn

Aller Anfang ist schwer, aber immerhin hat der Limburger HC zum Start in der 2. Feldhockey-Regionalliga mit 2:1 (0:1) den angepeilten Pflichtsieg gegen Aufsteiger Eintracht Frankfurt eingetütet.

Der Limburger Hockey-Club hat zum Saisonauftakt in der 2. Regionalliga einen wichtigen Pflichtsieg eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Stefan Döppes bezwang Aufsteiger Eintracht Frankfurt im Eduard-Horn-Park mit 2:1 (0:1).Der erhoffte Erfolg hing allerdings lange Zeit am seidenen Faden.







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