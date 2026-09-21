Als Außenseiter war der Limburger HC an den Main gekommen und musste sich letztlich Gastgeber SaFo Frankfurt mit 1:3 beugen. Es war die zweite Niederlage im dritten Saisonspiel der Feldrunde.
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Der Limburger HC hat in der 2. Feldhockey-Regionalliga die Überraschung bei SaFo Frankfurt verpasst. Die Lahnstädter unterlagen beim Tabellenzweiten mit 1:3 (0:1), verkauften sich bei den favorisierten Sachsenhäusern über weite Strecken jedoch teuer. Letztlich setzte sich die größere Breite und spielerische Qualität der Frankfurter durch.