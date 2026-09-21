LHC unterliegt mit 1:3
Böcklings Eckenschlenzer ist nur der Ehrentreffer
Finnjan Dick (rechts) ging mit dem LHC beim Titelaspiranten SaFo Frankfurt trotz guter Vorstellung Ieer aus.
Finnjan Dick (rechts) ging mit dem LHC beim Titelaspiranten SaFo Frankfurt trotz guter Vorstellung Ieer aus.
Andreas Hergenhahn

Als Außenseiter war der Limburger HC an den Main gekommen und musste sich letztlich Gastgeber SaFo Frankfurt mit 1:3 beugen. Es war die zweite Niederlage im dritten Saisonspiel der Feldrunde. 

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Der Limburger HC hat in der 2. Feldhockey-Regionalliga die Überraschung bei SaFo Frankfurt verpasst. Die Lahnstädter unterlagen beim Tabellenzweiten mit 1:3 (0:1), verkauften sich bei den favorisierten Sachsenhäusern über weite Strecken jedoch teuer. Letztlich setzte sich die größere Breite und spielerische Qualität der Frankfurter durch.
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