2:3 vor der Winterpause Bitter: Letzte Aktion besiegelt die Niederlage des KHC Tina Paare 06.10.2026, 07:10 Uhr

i Der mit dem Ball jongliert: Sebastian Behr (weißes Trikot) unterstützte den Kreuznacher HC beim letzten Auftritt im Salinental, musste dann aber verletzt raus. Edgar Daudistel

Zwei späte Gegentreffer bringen den Kreuznacher HC um den verdienten Lohn. Damit steht dem Team aus dem Salinental im Kampf um den Klassenverbleib ein heißes Frühjahr bevor.

Die große Chance, sich mit einem Dreier im Tabellenkeller der Zweiten Regionalliga Luft zu verschaffen und mit einem besseren Gefühl in die anstehende Pause zu gehen, haben die Hockeyspieler des Kreuznacher HC verpasst. Im letzten Spiel vor dem Wechsel in die Halle hielten sie alle Trümpfe in der Hand, fingen aber unmittelbar vor dem Schlusspfiff das dritte Gegentor.







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