KHC braucht einen Dreier
Bender nimmt im Schlüsselspiel eine Schlüsselrolle ein
Einer gegen alle: Adrian Ley (weißes Trikot) ist einer der Leistungsträger des Kreuznacher HC.
Einer gegen alle: Adrian Ley (weißes Trikot) ist einer der Leistungsträger des Kreuznacher HC.
Edgar Daudistel

Im Jahr 2026 wartet der Kreuznacher HC noch auf einen Freiluft-Sieg. Klappt es in der Zweiten Regionalliga am Sonntag im Stadion Salinental gegen den TFC Ludwigshafen?

Lesezeit 1 Minute
Es hat etwas von einem Endspiel: Am Sonntag um 15 Uhr erwartet der Kreuznacher HC im Stadion Salinental den TFC Ludwigshafen. Vier Punkte trennen in der Zweiten Hockey-Regionalliga den Tabellenletzten von der Nahe vom Mittelfeldteam vom Rhein. Mit einem Dreier wären die Bad Kreuznacher wieder dran, der Traum vom Klassenverbleib würde leben.

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