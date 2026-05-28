Im Jahr 2026 wartet der Kreuznacher HC noch auf einen Freiluft-Sieg. Klappt es in der Zweiten Regionalliga am Sonntag im Stadion Salinental gegen den TFC Ludwigshafen?
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Es hat etwas von einem Endspiel: Am Sonntag um 15 Uhr erwartet der Kreuznacher HC im Stadion Salinental den TFC Ludwigshafen. Vier Punkte trennen in der Zweiten Hockey-Regionalliga den Tabellenletzten von der Nahe vom Mittelfeldteam vom Rhein. Mit einem Dreier wären die Bad Kreuznacher wieder dran, der Traum vom Klassenverbleib würde leben.