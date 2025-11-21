Heimvorteil futsch Austragungsort ärgert KHC-Trainer Jacob 21.11.2025, 10:00 Uhr

i Zurück in der ersten Mannschaft: Yanneck Zimmermann (rotes Trikot) wird in der Regionalliga gebraucht. Klaus Castor

Eintracht Frankfurt kennen viele aus der Fußball-Champions League. Die Eintracht ist aber auch zugleich der größte Mehrspartenverein der Welt – mit mehr als 50 Sportarten. Das Hockey-Team der Eintracht ist am Samstag in Bad Kreuznach zu Gast.

Ohne Heimvorteil empfängt der Kreuznacher HC zu seinem ersten Heimspiel in der Zweiten Hallenhockey-Regionalliga Eintracht Frankfurt. Das Spiel steigt am Samstag um 16 Uhr in der Sporthalle der Berufsbildenden Schulen – und somit in einer Halle, in der der KHC noch nie gespielt oder trainiert hat.







