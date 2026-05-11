Kreuznacher HC holt 0:2 auf Aus dem Auto aufs Spielfeld: Mit Mussgay läuft es Tina Paare 11.05.2026, 14:08 Uhr

i Im Abstiegskampf ist voller Einsatz gefragt. Das weiß auch Karlo Günther (weißes Trikot), der mit seinem Kreuznacher HC im Stadion Salinental einen wichtigen Punktgewinn gegen den TV Alzey verbuchte. Edgar Daudistel

Personalknappheit und zwei Topteams als Gegner: Größer hätten die Herausforderungen für den Kreuznacher HC kaum sein können. Doch das Team zog sich mehr als achtbar aus der Affäre und wurde mit einem Punkt belohnt.

Tabellarisch brachte der Doppelspieltag den Kreuznacher HC nicht weiter. Er rutschte sogar auf den letzten Platz der Zweiten Hockey-Regionalliga ab, ist nun punktgleich mit dem Limburger HC, der vier Zähler einsackte. Dennoch machten die Auftritte Mut, weil der KHC ein anderes Gesicht zeigte als zuletzt.







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