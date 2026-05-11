Personalknappheit und zwei Topteams als Gegner: Größer hätten die Herausforderungen für den Kreuznacher HC kaum sein können. Doch das Team zog sich mehr als achtbar aus der Affäre und wurde mit einem Punkt belohnt.
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Tabellarisch brachte der Doppelspieltag den Kreuznacher HC nicht weiter. Er rutschte sogar auf den letzten Platz der Zweiten Hockey-Regionalliga ab, ist nun punktgleich mit dem Limburger HC, der vier Zähler einsackte. Dennoch machten die Auftritte Mut, weil der KHC ein anderes Gesicht zeigte als zuletzt.