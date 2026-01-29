Zwei Finalspiele für den KHC Aufstieg wäre die Krönung, ist aber kein Muss Tina Paare 29.01.2026, 13:27 Uhr

i Einer gegen alle: Einer gegnerischen Übermacht sieht sich Sebastian Behr (rotes Trikot) gegenüber. Auch im Saisonfinale ist der KHC-Regisseur gefordert. Edgar Daudistel

Als Aufsteiger hat der Kreuznacher HC schon jetzt Maßstäbe gesetzt, hat sich mit starken Leistungen in der Spitzengruppe etabliert. Greift er am Wochenende nach dem Titel?

Großer Showdown für den Kreuznacher HC: Am Wochenende können die Hockeyspieler ihre starke Saison krönen und dabei Geschichte schreiben. Denn als Aufsteiger der Zweiten Regionalliga haben sie die Chance auf den Durchmarsch.Die Mannschaft hat sich klar positioniert, möchte in die Erste Regionalliga hoch, wenn sich die Chance ergibt.







