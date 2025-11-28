Zwei Partien stehen an: Anspruchsvolles Adventswochenende für KHC-Frauen
Anspruchsvolles Adventswochenende für KHC-Frauen
Die Verletzungssorgen sind groß bei den Hockey-Frauen des Kreuznacher HC. Trotzdem wollen sie sich in der Regionalliga teuer verkaufen. Am Samstag steht das erste Heimspiel bevor.
Das erste Adventswochenende wird in der Hallenhockey-Regionalliga zu einem Doppelspieltag genutzt. Die Frauen des Kreuznacher HC empfangen am Samstag um 18.30 Uhr in der IGS-Halle den Rüsselsheimer RK II und sind am Sonntag um 11 Uhr bei der TG Frankenthal II zu Gast.