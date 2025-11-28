Zwei Partien stehen an Anspruchsvolles Adventswochenende für KHC-Frauen 28.11.2025, 11:15 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Enter R.F. Bouwman

Die Verletzungssorgen sind groß bei den Hockey-Frauen des Kreuznacher HC. Trotzdem wollen sie sich in der Regionalliga teuer verkaufen. Am Samstag steht das erste Heimspiel bevor.

Das erste Adventswochenende wird in der Hallenhockey-Regionalliga zu einem Doppelspieltag genutzt. Die Frauen des Kreuznacher HC empfangen am Samstag um 18.30 Uhr in der IGS-Halle den Rüsselsheimer RK II und sind am Sonntag um 11 Uhr bei der TG Frankenthal II zu Gast.







Artikel teilen

Artikel teilen