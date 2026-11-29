VfL-Frauen siegen erneut Anna Wöhrle fühlt sich vor dem Kasten pudelwohl Tina Paare 29.11.2026, 14:18 Uhr

i VfL-Trainer Georg Schmidt (mit Mütze) kann stolz sein auf sein Kollektiv. Als Aufsteiger haben die Bad Kreuznacherinnen auch ihr zweites Heimspiel gewonnen. Edgar Daudistel

Zwei Siege aus drei Spielen – es läuft für Aufsteiger VfL Bad Kreuznach in der Hockey-Regionalliga. Daran hat die stabile Defensive, aber auch eine gefährliche Angreiferin ihren Anteil.

Die Tabelle am Vorabend des ersten Advents können sich die Hockeyspielerinnen des VfL Bad Kreuznach einrahmen. Denn das Tableau weist sie als Spitzenreiter der Zweiten Regionalliga aus. Für den Aufsteiger ein toller Erfolg. Er hat in der neuen Liga direkt Fuß gefasst und ließ dem ersten Sieg gegen den SC 80 Frankfurt II direkt den nächsten Dreier folgen.







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