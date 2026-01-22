Alles deutet auf einen Stabwechsel in der Zweiten Regionalliga der Hockey-Frauen hin. Während dem Kreuznacher HC der Abstieg droht, steht der VfL Bad Kreuznach kurz vor dem Aufstieg.
Die Hockey-Frauen des VfL Bad Kreuznach haben einen großen Schritt in Richtung Oberliga-Meisterschaft gemacht. Nach dem 5:1 (1:0) gegen die TSG Kaiserslautern fehlt ihnen lediglich noch ein Punkt zum Aufstieg in die Zweite Regionalliga. Den können sie sich schon am Sonntag um 18 Uhr beim Tabellenzweiten, der TG Worms, sichern.