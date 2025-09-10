Mit 85 Jahren hat Albert Sohni vom SC Idar-Oberstein noch einmal an einer Europameisterschaft im Hockey teilgenommen. Mit der deutschen Nationalmannschaft landete er auf Platz vier.

In Ludwigsburg fand die Premiere einer Hockey-Europameiserschaft für Ü-80-Spieler statt. Zur deutschen Nationalmannschaft gehörte auch ein Akteur des SC Idar-Oberstein. Albert Sohni hat schon an einigen Masters-Welt- und Europameisterschaften teilgenommen, und nun war er auch Teil des deutschen Ü-80-Teams, das im Rahmen der 60+-EM an den Start ging.

„Das ist ein ganz tolles Erlebnis gewesen“, schwärmt Sohni von der Atmosphäre in Ludwigsburg und den drei Partien, die die deutsche Nationalmannschaft bestritt. Dass die deutsche Auswahl am Ende auf dem vierten Platz landete, spielte nur eine untergeordnete Rolle und war auch logisch, denn die Kontrahenten hatten mehr Wettkampferfahrung. Das deutsche Ü-80-Team dagegen unternahm seine ersten Schritte erst vor einem Jahr.

„Ich halte mich fit, und so habe ich gut mithalten können.“

Albert Sohni

Albert Sohni vom SC Idar gehört zum festen Stamm der Mannschaft. Der 85-Jährige stand in Ludwigsburg in allen drei Partien auf dem Platz. „Ich habe in jeder Partie 50 bis 60 Prozent der Spielzeit bestritten“, erzählt er und verrät: „Ich halte mich fit, und so habe ich gut mithalten können.“

Die deutsche Nationalmannschaft spielte gegen England, die Niederlande und Australien. „Die Australier können an keiner eigenen Kontinentalmeisterschaft teilnehmen, deshalb waren sie bei der EM in Ludwigsburg dabei“, erklärt Sohni. 1:4 unterlagen die Deutschen Australien, das auf Platz drei des Turniers landete. Gegen den neuen Europameister England zogen Sohni und seine Equipe mit 1:3, gegen die Niederlande mit 0:3 den Kürzeren. „Sportlich hatten wir es schwer, denn in den Ländern, gegen die wir gespielt haben, gibt es viel mehr Ü-80-Mannschaften. Deren Akteure sind also regelmäßig im Wettkampftraining“, erläuterte Albert Sohni, der die Erfahrung dieser EM gleichwohl nicht missen möchte. Umso weniger, weil im deutschen Team ein guter Geist herrschte und sich die Akteure bei den drei Partien in fünf Tagen wacker hielten.