Hallenhockey, 2. Regionalliga „Achterbahnfahrt“ kostet Nerven und viel Kraft Robin Klöppel 23.11.2025, 11:52 Uhr

i Mit seinem Doppelpack drehte Lukas Schmitt im Spitzenspiel gegen Darmstadt den Spieß zugunsten des Limburger HC um. Andreas Hergenhahn

Nachgelegt: Der Limburger HC hat bei seiner Heimpremiere in der Hallenrunde mit dem knappen 5:4-Erfolg gegen den TEC Darmstadt die Tabellenführung in der 2. Regionalliga gewahrt.

Der Limburger Hockey-Club hat durch einen hart erkämpften 5:4-(3:3)-Heimsieg gegen den wohl stärksten Gruppenkonkurrenten TEC Darmstadt die Tabellenführung in der 2. Regionalliga verteidigt. In einer ausgeglichenen Partie hatte die Mannschaft von Trainer Stefan Döppes am Ende das berühmte Quäntchen Glück auf ihrer Seite – nach einer sportlichen Achterbahnfahrt, die Nerven und Kräfte forderte.







