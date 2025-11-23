„Achterbahnfahrt“ kostet Nerven und viel Kraft

Nachgelegt: Der Limburger HC hat bei seiner Heimpremiere in der Hallenrunde mit dem knappen 5:4-Erfolg gegen den TEC Darmstadt die Tabellenführung in der 2. Regionalliga gewahrt.
Lesezeit 2 Minuten
Der Limburger Hockey-Club hat durch einen hart erkämpften 5:4-(3:3)-Heimsieg gegen den wohl stärksten Gruppenkonkurrenten TEC Darmstadt die Tabellenführung in der 2. Regionalliga verteidigt. In einer ausgeglichenen Partie hatte die Mannschaft von Trainer Stefan Döppes am Ende das berühmte Quäntchen Glück auf ihrer Seite – nach einer sportlichen Achterbahnfahrt, die Nerven und Kräfte forderte.