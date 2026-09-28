Zwei denkbar knappe Erfolge 4:3 und 3:2 – LHC verschafft sich Luft im Abstiegskampf Robin Klöppel 28.09.2026, 11:41 Uhr

i Moritz Nebgen (am Ball) legte mit dem Limburger HC einen wichtigen Zwischenspurt ein. Sechs Zähler helfen auf dem Weg zum Klassenverbleib in der Feldrunde weiter. Andreas Hergenhahn

Mit zwei Siegen unter freiem Himmel verabschiedete sich der Limburger HC in die Hallenrunde. Sowohl gegen Darmstadt und beim unorthodoxen Aufsteiger in Kaiserslautern war für die Anhänger der Grünhemden jeweils Nervenkitzel angesagt.

Der Limburger Hockey-Club (LHC) hat sich in der 2. Feldhockey-Regionalliga Süd mit sechs Punkten am Wochenende Luft im Abstiegskampf verschafft. Mit neun Punkten aus fünf Spielen geht die Mannschaft von Trainer Stefan Döppes damit als Tabellendritter hinter TSV Schott Mainz und SaFo Frankfurt in die Winterpause.







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