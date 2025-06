Einen runden Geburtstag feiert das Knaben-Hockeyturnier des VfL Bad Kreuznach in diesem Jahr. Von Donnerstag an steigt im Stadion Salinental bereits die 70. Auflage.

„Wir blicken mit großer Vorfreude auf die Turniertage“, erklärt Daniel Velte, der Referent für Öffentlichkeitsarbeit in der VfL-Hockeyabteilung, und ergänzt: „Nach dem rundum gelungenen Mädchenturnier ist das Knabenturnier nun unsere nächste große Herausforderung.“ Zahlreiche Nachwuchsteams aus dem gesamten Bundesgebiet werden im Salinental erwartet und verwandeln das Stadion wieder in einen riesigen Zeltplatz. „Der Spaß steht dabei im Vordergrund“, betont Velte. Insgesamt haben 22 Vereine ihre Zusage gegeben, viele von ihnen treten in mehreren Altersklassen an. Gespielt wird in der U10, U12, U14 und U16. Los geht es am Donnerstag, auch am Freitag wird ganztägig gespielt. Im Laufe des Samstags verabschieden sich die Teams dann wieder.