Herkersdorfer "Wald- und Wiesensportler" bekommt "Wildcard" bei der Hyrox-Challaenge der Elite 15 in Amsterdam und überrascht mit Platz 7 Herkersdorfer hält weiter mit Weltspitze mit: Tobias Lautwein überrascht als Wildcarder bei Hyrox-Challenge Frank Steinseifer 18.10.2024, 16:59 Uhr

i „Sandbag-Lunges“: Eine der Disziplinen im Hyrox-Parcours wurde Tobias Lautwein (hier bei der Fibo 2024 in Köln) ohne eigenes Verschulden in Amsterdam zum Verhängnis. Den Organisatoren unterlief ein Fehler im Aufbau. Mittlerweile startete der Herkersdorfer im Übrigen – wie auch seine Mitstreiter – ohne T-Shirt, da es am Ende eines Wettkampfs bis zu 1 Kilogramm wiegen kann. Foto: Frank Steinseifer Frank Steinseifer

Eigentlich hatte sich der gebürtige Herkersdorfer Tobias Lautwein, Hyrox-Weltmeister 2021, Hyrox-Europameister 2022 und zwischenzeitlich auch Weltrekordhalter längst aus dem Hochleistungssport und dem großen Zirkus der Hyrox-Elite verabschiedet.

Als vierfacher Vater und Sonderpädagoge an der Grundschule „Am Kohlberg“ in Meinerzhagen und der Ebbeschule Valbert hat der in Altenhof bei Wenden lebende 38-jährige Kraft-Ausdauer-Sportler schließlich nicht mehr als sieben bis acht Stunden pro Woche Trainingszeit zur Verfügung.

