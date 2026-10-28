HSG Birkenfeld gefordert Zwischen Oberliga-Niederlage und Pokal-Heimspiel Sascha Nicolay 28.10.2026, 13:21 Uhr

i Nichts zu holen gab es für Sarah Zinkgraf (rechts) und ihre HSG Birkeenfeld in Marpingen im Oberliga-Auswärtsspiel. Stefan Ding

Zu viel Respekt hatten die Oberliga-Handballerinnen der HSG Birkenfeld, um in Marpingen etwas Zählbares ins Visier zu nehmen. Am Samstag soll es dagegen zu Hause im Pokal gegen die HF Untere Saar in die nächste Runde gehen.

Ehe die Handballerinnen der HSG Birkenfeld am Samstag in der heimischen Sporthalle „am Berg“ im Pokal auf das zweite Team der HF Untere Saar treffen (Anwurf: 18 Uhr), stellte sich das Team von Trainer Sandro Baumanns in der Oberliga den „Moskitos“, dem zweiten Team der HSG Marpingen/Alsweiler.







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