Bei den Frauen des HSV Sobernheim arbeiten Marius Walter und Fabian Medler erstmals als Trainer zusammen, haben aber schon gemeinsam für den TSV Amicitia Viernheim gespielt. Die Entscheidung, als Duo das HSV-Team in der Regionalliga zu betreuen, fiel relativ spontan. Beide wurden unabhängig voneinander von Spielerinnen angesprochen, schlossen sich kurz und sahen, auch angesichts der großen Entfernung zu ihrem Lebensmittelpunkt im Raum Mannheim, in der Zweierlösung den besten Ansatz. „Es wäre vermessen gewesen zu sagen, man bekommt es alleine hin“, erläutert Walter und fügt an: „So haben wir uns gefunden.“

Der 34-jährige Medler hat seine aktive Karriere offiziell vor zwei Jahren beendet, läuft aber noch ab und zu für die zweite Mannschaft der Viernheimer auf. Als Spieler hat es der ehemalige Kreisläufer beim pfälzischen Traditionsklub TV Hochdorf bis in die Dritte Liga geschafft, Trainererfahrung sammelte er bei diversen Jugendmannschaften. Bei der HSG Mannheim fungierte er als Athletik- und Co-Trainer. Beim HSV Sobernheim wird sein Schwerpunkt ebenfalls auf der Athletik liegen, zudem kümmert er sich verstärkt um den Angriff der Bad Sobernheimerinnen.

Walters Karriere ist noch nicht beendet

Marius Walter pausiert aus körperlichen Gründen derzeit lediglich, der 30-Jährige will in der nächsten Saison aber wieder selbst auf der Platte stehen. Der Torwart stand für den TV Büttelborn und den TSV Birkenau in der hessischen beziehungsweise baden-württembergischen Oberliga zwischen den Pfosten, nach der Umbenennung der Klassen entspräche beides der Regionalliga. In Viernheim war Walter Torwart- und Co-Trainer, in der vergangenen Saison war er alleinverantwortlich für die Frauen des Vereins, die in der Bezirksoberliga angesiedelt sind. Er wird sich in Bad Sobernheim der Abwehr und den Torhüterinnen annehmen.