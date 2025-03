Zwei unterschiedliche Hälften verwundern den Trainer

Die Handballer der HSG Nahe-Glan haben bewiesen, dass ihr Hinspielsieg über die TSG Mainz-Bretzenheim kein Zufallsprodukt war. Allerdings konnten sie den Oberliga-Zweiten dieses Mal nur eine Hälfte lang ärgern. Nach dem 14:15 zur Pause mussten sie abreißen lassen und verloren letztlich mit 24:32.

Wieder einmal war es die Halbzeit, die den Kirnern und Meisenheimern nicht guttat. „Wir kommen aktuell aus der Pause und verlieren den Faden. Wir haben in der Kabine gesagt, es läuft alles nach Plan, spielt weiter so, doch dann sind wir völlig von der Rolle“, wunderte sich HSG-Trainer Mark Bertram. In den ersten 30 Minuten hatten seine Mannen vieles richtig gemacht. Sie verteidigten gut, ließen aus dem gebundenen Spiel heraus kaum etwas zu, zwangen die Bretzenheimer zu Verlegenheitswürfen. Auch im Angriff funktionierten die Abläufe, und so lagen die Gäste über weite Strecken und mit bis zu drei Toren vorne.

Gegner passt seine Abwehr an

Nach Wiederbeginn glich Younes ben Maouia zum 15:15 aus, doch von einer Minute auf die andere kam die HSG von ihrem Weg ab. „Die Bretzenheimer haben ihre Abwehr defensiver gestellt. Danach hat bei uns nichts mehr geklappt“, bedauerte Bertram. Fehler der Gäste bestrafte die TSG gnadenlos, kam durch Tempogegenstöße zu einfachen Buden. Innerhalb von zwölf Minuten machten die Gastgeber aus einem 18:16 ein 25:16. „In den ersten 20 Minuten der zweiten Hälfte hatten wir komplett keinen Zugriff aufs Spiel“, sagte Bertram und ergänzte: „Wir werden aufarbeiten, warum das passiert ist. Das war ja gegen Büdesheim ähnlich gewesen.“

Vielleicht spielten auch die Ausfälle während der Partie eine Rolle. Pero Kolovrat musste schon im ersten Durchgang vom Feld, fuhr mit angebrochener Nase direkt ins Krankenhaus. Jakob Krauß zog sich ebenfalls eine blutende Wunde zu, er war an der Lippe getroffen worden.

HSG Nahe-Glan: J. Gonzalez y Lingweiler/Kurz – ben Maouia (8/1), Bleisinger (6), Fuchs (3), Marquis (3), Eckes (2), Schäfer (1), Krauß (1), Oldenburg, Blätz, Bergmann, Fries, Kolovrat.