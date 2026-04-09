Leistungseinbruch in Weibern
Zwei Siege fehlen TV Welling noch
Die Handballerinnen des TV Welling (Maya Kohlenbeck mit der Nummer 33 und rechts Anna Sauerborn) können wie im Spiel gegen Enger
Die Handballerinnen des TV Welling (Maya Kohlenbeck mit der Nummer 33 und rechts Anna Sauerborn) können wie im Spiel gegen Engers die Konkurrenz von oben beobachten.
Jörg Niebergall

Die Handballerinnen des TV Welling stehen kurz vor dem Meisterschaftsgewinn, die Verfolger aus Kastellaun hoffen allerdings noch auf einen Ausrutscher des Ligaprimus. In Weibern trudelt die Saison derweil langsam aus.

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In der Frauen-Handball-Oberliga geht es an den letzten beiden Spieltagen nur noch für den TV Welling um viel. Beim TuS Weibern hingegen scheint bereits die Luft raus zu sein. TV Welling – SF Neustadt (Samstag, 17.15 Uhr)Zwei Siege trennen das Team von Welling-Coach Lukas Hürter noch vom Titelgewinn in der Handball-Oberliga.

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Sport