Eine denkbar knappe Niederlage in der Vorwoche, nun ein Remis in letzter Sekunde: Das Glück ist den Handballerinnen des HSV Sobernheim nicht hold.
Lesezeit 2 Minuten
Zwei Sekunden vor Schluss ein Gegentor zum Ausgleich zu kassieren, ist extrem bitter. Kein Wunder, dass die Handballerinnen des HSV Sobernheim erst einmal die Köpfe hängen ließen. Zumal sie der eine Punkt, den sie durch das 26:26 (14:12)-Remis gegen die Südpfalz Tiger holten, im Abstiegskampf der Regionalliga nicht so richtig voranbringt.