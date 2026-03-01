Bitter für HSV Sobernheim Zwei Sekunden vor Schluss fällt entscheidendes Gegentor Tina Paare 01.03.2026, 17:15 Uhr

i Guter Dinge laufen die Handballerinnen des HSV Sobernheim in die Dümmler-Halle ein. Das Remis, das sie gegen die Südpfalz Tiger holen, hinterlässt jedoch gemischte Gefühle. Edgar Daudistel

Eine denkbar knappe Niederlage in der Vorwoche, nun ein Remis in letzter Sekunde: Das Glück ist den Handballerinnen des HSV Sobernheim nicht hold.

Zwei Sekunden vor Schluss ein Gegentor zum Ausgleich zu kassieren, ist extrem bitter. Kein Wunder, dass die Handballerinnen des HSV Sobernheim erst einmal die Köpfe hängen ließen. Zumal sie der eine Punkt, den sie durch das 26:26 (14:12)-Remis gegen die Südpfalz Tiger holten, im Abstiegskampf der Regionalliga nicht so richtig voranbringt.







Artikel teilen

Artikel teilen