Es wurde nichts aus dem ersten Saisonsieg der HSV Rhein-Nette in der Oberliga, denn die HSV-Handballer verloren in Bendorf. Dem TV Welling und dem TuS Weibern ging es auch nicht besser.

Keine Punkte in der Handball-Oberliga für den TV Welling, den TuS Weibern und die HSV Rhein-Nette. Alle drei Klubs kassierten Niederlagen.

TV Welling – HC Koblenz 36:39 (18:22)

Im Duell der ersatzgeschwächten Teams waren die Koblenzer einen Tick besser. „Bei uns waren drei Torhüter darunter. Faktisch mussten sechs Feldspieler durchspielen, weil Niklas Mannheim und Max Müller nur für den absoluten Notfall auf der Bank saßen. Koblenz konnte durchwechseln und brachte mit Julian sogar noch einen, der ihr Spiel gelenkt hat, als wie noch einmal richtig dran waren„ berichtete TVW-Spielertrainer Kai Schäfer.

Mit „Julian“ meinte Schäfer HCK-Trainer Julian Vogt, der selbst nochmals ins Spiel eingriff und Koblenz gegen seine Kumpel aus gemeinsamen Zeiten beim TV Mülheim mit zum Erfolg verhalf. Schäfer anerkennend: „Beim 28:28 waren wir nochmals dran, als er sich einwechselte, noch drei Tore warf und auch noch einen Siebenmeter herausholte. Er war mit ein Faktor für den Koblenzer Sieg.“

Vogt wollte das gewohnt bescheiden herunterspielen, lenkte den Fokus lieber auf Schäfer. „Kai hat 16 Tore geworfen. Den bekommst du auch mit 40 nie in den Griff.“ Das aber tat auch Wellings Abwehr mit dem HCK-Angriff nie. Deshalb rannte der TVW auch ständig einem Rückstand hinterher. War der meist deutlicher, wurde es ab dem 28:28 nochmals eng. Doch am Ende hatte Koblenz die größeren Reserven. Schäfer: „Für unser Miniaufgebot haben wir uns noch gut verkauft.“

TV Welling: Monschauer, Eultgen, Schori – Schäfer (16/4), E. Schneidereit (5), Lajnef (5/1), N. Schneidereit (4), Louis Hürter (3), Päulgen (3), Mannheim, Müller.

Turnerschaft Bendorf – HSV Rhein-Nette 33:26 (15:13)

Den zuletzt leichten Aufwind beider Teams konnte im Kellerduell nur Bendorf bestätigen. „Es war kein gutes Spiel, sondern eines, in dem sich der Tabellenplatz widergespiegelt hat“, sagte der Bendorfer Trainer Dustin Keip.

HSV-Trainer Thomas Heiden war unzufrieden, wenn auch gefasst. „Wir sind mit dem festen Willen über den Rhein gefahren, endlich die ersten Punkte zu holen. Aber oft ist es so: Wenn du etwas zu sehr willst, verkrampfst du und bekommst am Ende nichts“, sagte Heiden.

Bis zum 11:11 war die Partie völlig ausgeglichen, doch dann zog Bendorf auf 15:11 davon. Die HSV verkürzte unmittelbar vor der Pause. Zu eigenem Unvermögen kam dann laut Heiden nach Wiederbeginn „auch noch Pech mit drei Pfostentreffern hinzu“. Bendorf zog in dieser Phase auf 19:14 davon. Vor allem Linkshänder Felix Ley schenkte den Gästen nun ordentlich ein. Er erhielt hierfür von Keip ein Sonderlob. „Nicht nur wegen seiner elf Tore hat Felix seine Sache sehr gut gemacht.“

Einmal fünf Tore in Front liegend, ließ Bendorf dann auch nichts mehr anbrennen. Dafür war Rhein-Nette zu harmlos. Heiden: „Wir haben in allen Mannschaftsteilen unterdurchschnittlich gespielt. Mir tut es für unsere Zuschauer leid, denn einige sind extra mit angereist, in der Hoffnung, dass wir endlich punkten.“

HSV Rhein-Nette: Winkel, Möhring – Gärtner (8/6), Scholl (6), Kessels (4), Stitz (4), Klein (3), Happel (1), Richter, Rumpf, Umbscheiden.

TuS Weibern – HSG Kastellaun/Simmern II 28:29 (12:14)

Im Duell um den neunten Platz kassierte die Mannschaft von Tobias Arenz laut ihrem Trainer „eine maximal unglückliche und auch sehr ärgerliche Niederlage“. Arenz meinte weiter: „Die HSG hat es zugebenermaßen clever gemacht und konnte immer wieder bis an die Grenzen des Zeitspiels das Spiel langsam machen, was nie von den Schiris geahndet wurde. Wenn du dann hinten eine Minute lang verteidigst, aber nicht in Ballbesitz kommst, dann verlierst du irgendwann die Geduld und tappst in die Falle.“

Im geforderten Geduldspiel geriet Weibern so nach einem 4:4 nach zehn Minuten allmählich ins Hintertreffen und rannte ab dem 4:6 permanent einem Rückstand hinterher. Arenz: „Dafür war auch unsere schlechte Chancenverwertung mit verantwortlich.“

Nachdem die Eifeler dann wieder auf 17:18 herankamen, konnte sich Kastellaun aber doch wiederabsetzen. Beim 25:21 (52.) schienen die Gäste fast schon durch zu sein. Doch Weibern kämpfte sich nochmals auf 24:25 heran, glich ab dem 26:26 noch dreimal aus, fing sich aber 30 Sekunden vor Spielende den entscheidenden Treffer und Arenz sagte: „Kämpferisch waren wir gut und spielerisch war es auch nicht so schlecht. Aber am Ende ist es halt ein beschissenes Ergebnis.“

TuS Weibern: Kraus, J. Schäfer – Haisch (7), Manns (7/3), Faika (3), Hilger (3), Oesterwind (3), Fink (2), Hermes (1), Mai (1), P. Schumacher (1), N. Schäfer (3), Gros, Montermann, B. Schumacher.