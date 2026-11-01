TuS nun Samstag gegen Trier Zu viele Kranke: Spiel von Weibern in Schweich verlegt Harry Traubenkraut 01.11.2026, 20:13 Uhr

i Symbolbild dpa

Unvorhergesehene Wendung in der Frauen-Handball-Oberliga: Krankheitswelle legt Begegnung Schweich gegen Weibern lahm.

Am Ende war es dann beiden Mannschaften Recht, dass die Partie der Frauen-Handball-Oberliga zwischen dem HSC Schweich und dem TuS Weibern kurzfristig verlegt wurde. Die sollte eigentlich vergangenen Samstag zur für diesen Wochentag äußerst ungewöhnlichen Anwurfzeit in der Stefan-Andres-Halle in Schweich über die Bühne gehen, ehe eine Krankheitswelle gleich in beiden Lagern dies zunichtemachte.







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