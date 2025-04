Die Handballer des HSV Sobernheim sind froh, dass die Saison zu Ende ist, denn personell hatten sie einige Rückschläge einzustecken. Auch zum letzten Oberliga-Duell bei der HSG Worms trat das Team dezimiert an. Um neun Feldspieler aufbieten zu können, half Timo Kasper aus, und auch Trainer Tino Stumps lief auf. Angesichts der personellen Situation war der Coach froh, dass sich in der Partie, die der HSV mit 25:31 (13:15) verlor, keiner verletzte.

Trotz der vielen Ausfälle verkauften sich die Bad Sobernheimer über weite Strecken gut. Dazu gehörte eine starke Startphase inklusive einer 3:0-Führung, auch beim 10:11 (24.) war der HSV noch auf Augenhöhe. „Ich glaube, dass es sich die Wormser einfacher vorgestellt haben“, sagte Stumps. Er fühlte sich aber auch bestätigt, dass der Gegner in einer anderen Form war als im Hinspiel. Als der HSV in den letzten Minuten der ersten Hälfte etwas an Konstanz einbüßte, verschafften sich die Wormser erstmals einen Vier-Tore-Vorsprung.

„Es hätten drei, vier Punkte mehr sein können. Aber mit der Platzierung haben wir ein ganz gutes Ergebnis abgeliefert.“

Tino Stumps

Entscheidend waren die zehn Minuten nach Wiederbeginn. „Das war eine ganz schlechte Phase von uns. Wir haben im Angriff relativ viele Bälle verloren, bekommen von zehn Gegentoren bestimmt sechs über Gegenstöße“, berichtete der Coach. Zehn Wormser Toren standen nur drei HSV-Treffer gegenüber, sodass die Gäste auf 16:25 zurückfielen. Positiv war, dass sie sich aus dem Tief befreiten. „Wenn wir zwei, drei Fehlwürfe weniger gehabt hätten, steht es am Ende 28:30. Dann wäre es okay gewesen“, bilanzierte Stumps.

Insgesamt ist er mit dem Abschneiden zufrieden. Mit 15 Punkten beendete der HSV die Spielzeit auf Rang acht. „Es hätten drei, vier Punkte mehr sein können. Aber mit der Platzierung haben wir ein ganz gutes Ergebnis abgeliefert“, sagte Stumps, der gespannt ist, was ihn und seine Spieler in der neu gegründeten Verbandsliga erwarten wird.

HSV: Essling/Milferstedt – Schütt (5), M. Maschtowski (5/3), Mitschke (4), Barwig (3), Schlarb (3), Y. Maschtowski (2), Stumps (2), Kappes (1), Kasper.