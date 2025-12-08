HVV II punktet, HB II siegt
Zehn Reick-Tore lassen HCK in Bad Ems jubeln
Nach einigen Anfangsschwierigkeiten bekamen die Handballer des HC Koblenz (HC Koblenz) die Partie in Bad Ems immer besser in den Griff und gewannen mit 34:31.
Andreas Hergenhahn

Spannung in der Handball-Oberliga: Vallendar schockt Tabellenführer Wittlich mit einem 41:41-Offensivspektakel. Koblenz und Mülheim feiern knappe Erfolge.

Zum Hinrundenfinale der Handball-Oberliga hat der HV Vallendar II positiv gegen Wittlich überrascht, HB Mülheim-Urmitz sein Punktekonto ausgeglichen und HC Koblenz die Hürde in Bad Ems genommen. HSG Kastellaun/Simmern II – HB Mülheim-Urmitz II 25:26 (11:9)Es war ein hartes Stück Arbeit für die Mülheim-Urmitzer Reserve, um ihre Erfolgsserie auf nun 9:1 Zähler auszubauen.

