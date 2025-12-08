Zehn Reick-Tore lassen HCK in Bad Ems jubeln

Spannung in der Handball-Oberliga: Vallendar schockt Tabellenführer Wittlich mit einem 41:41-Offensivspektakel. Koblenz und Mülheim feiern knappe Erfolge.
Zum Hinrundenfinale der Handball-Oberliga hat der HV Vallendar II positiv gegen Wittlich überrascht, HB Mülheim-Urmitz sein Punktekonto ausgeglichen und HC Koblenz die Hürde in Bad Ems genommen. HSG Kastellaun/Simmern II – HB Mülheim-Urmitz II 25:26 (11:9)Es war ein hartes Stück Arbeit für die Mülheim-Urmitzer Reserve, um ihre Erfolgsserie auf nun 9:1 Zähler auszubauen.