Handball-Oberliga Youngsters betreiben am Ende etwas Ergebniskosmetik Stefan Nink 19.04.2026, 12:03 Uhr

i Das Gespann Martina Noll und Andreas Klute kassierte zum Abschluss der Oberliga-Saison mit dem TV Bad Ems eine deutliche Niederlage in Koblenz. Andreas Hergenhahn

Seine siebte Niederlage der Saison kassierte Handball-Oberligist zum Kehraus der Runde im Derby beim Vizemeister HC Koblenz. Trotz guten Starts in die Partie waren die Kurstädter beim 21:26 (11:15) letztlich chancenlos.

Mit einer verdienten 21:26 (11:15)-Niederlage beim Vizemeister HC Koblenz schlossen die Handballer des TV Bad Ems die erfolgreiche Saison in der Oberliga mit leeren Händen ab. Für die Kurstädter war bereits vor dem Anwurf in der Julius-Wegeler-Schule Platz vier in der Endabrechnung schon in Stein gemeißelt.







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