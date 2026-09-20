Shooter ist nicht zu bremsen Wurfgewaltiger Watkowiak gibt Holzheimern Rätsel auf Stefan Nink 20.09.2026, 11:33 Uhr

i Elias Ohl (hier beim Torwurf) hätte sich zur Kirmes in Holzheim mit der zweiten Welle des TuS einen Heimsieg gegen die ESG Niederhofheim gewünscht. Am Ende gab’s bei den Ardeckern lange Gesichter. Andreas Hergenhahn

Niederlagen mit einem Tor Unterschied sind ärgerlich. Das bekam der TuS Holzheim II in der Handball-Bezirksoberliga gegen die ESG Niederhofheim zu spüren. Aus dem erhofften Kirmessieg wurde nichts, die Ardecker verloren auch ihr zweites Saisonspiel.

Vor einer Woche sagte Christian Weiner im Anschluss an die Niederlage bei der HSG Breckenheim/Wallau/Massenheim II, der TuS Holzheim II hätte Punkte mitnehmen können. Nach der 28:29 (13:16)-Niederlage beim Heimdebüt in der Handball-Bezirksoberliga gegen die ESG Niederhofheim/Sulzbach fiel die Formulierung des Trainers deutlicher aus: „Wir hätten gewinnen müssen.







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