Niederlagen mit einem Tor Unterschied sind ärgerlich. Das bekam der TuS Holzheim II in der Handball-Bezirksoberliga gegen die ESG Niederhofheim zu spüren. Aus dem erhofften Kirmessieg wurde nichts, die Ardecker verloren auch ihr zweites Saisonspiel.
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Vor einer Woche sagte Christian Weiner im Anschluss an die Niederlage bei der HSG Breckenheim/Wallau/Massenheim II, der TuS Holzheim II hätte Punkte mitnehmen können. Nach der 28:29 (13:16)-Niederlage beim Heimdebüt in der Handball-Bezirksoberliga gegen die ESG Niederhofheim/Sulzbach fiel die Formulierung des Trainers deutlicher aus: „Wir hätten gewinnen müssen.