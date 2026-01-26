Dem Gastspiel am Hexenturm schloss sich für die Handballerinnen des TuS Holzheim der nächste Härtetest an. Zwar war auch gegen den Tabellenzweiten TSG Münster beim 22:29 zwar nichts zu holen, doch auf der Leistung kann Trainer Jens Steckel aufbauen.
Der Auftakt des Jahres hätte für die Handballerinnen des TuS Holzheim wahrlich nicht knackiger ausfallen können. Nach der deutlichen 18:31-Niederlage bei verlustpunktfreien Primus TV Idstein mussten die Ardeckerinnen zwar im Sportzentrum am Diezer Wasserwäldchen auch dem bis dahin nur von Mitkonkurrent Idstein bezwungenen Tabellenzweiten TSG Münster gratulieren, zogen sich beim 22:29 (8:15) aber recht ordentlich aus der Affäre.