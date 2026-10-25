23:32 gegen HSG Kastellaun II Woran liegt’s? Trainer Andreas Klute ist ratlos Stefan Nink 25.10.2026, 12:03 Uhr

i Hier geblieben, mein Freund: HSG-Routinier Jan Röckendorf hindert TVBE-Außen Jan Sauerwein energisch am erfolgreichen Torwurf. Andreas Hergenhahn

Nachdem mit 23:32 gegen die HSG Kastellaun/Simmern II auch das vierte Spiel hintereinander in die Binsen gegangen ist, muss der TV Bad Ems in der Handball-Oberliga seinen Blick tatsächlich erst einmal nach unten richten.

Dass die Handballer des TV Bad Ems derzeit recht weit von der Spitze der Oberliga entfernt sind, wurde am Samstagabend in der Sporthalle auf der Insel Silberau deutlich. Nachdem die Kurstädter im ersten Durchgang mit der Reserve des Regionalligisten HSG Kastellaun-Simmern noch auf Augenhöhe agiert hatten, fehlten nach Wiederbeginn schlichtweg die geeigneten Mittel, um mit den Kombinierten vom vorderen Hunsrück weiter Schritt zu halten. Die HSG ...







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