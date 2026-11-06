Rheinland-Duell gegen Mülheim Wohin führt die Reise der HSG Kastellaun/Simmern? Michael Bongard 06.11.2026, 14:25 Uhr

i Florian Hitzel (am Ball) macht seine Tore am Samstag (20 Uhr) nicht für seine HSG Kastellaun/Simmern im Rheinland-Duell gegen Mülheim-Urmitz, sondern für die deutsche U17-Nationalmannschaft. In Dresden debütiert der Rechtsaußen gegen Tschechien. B&P Schmitt

Richtungsweisendes Heimspiel für die HSG Kastellaun am Samstag (20 Uhr) in Simmern gegen den Rheinland-Rivalen Mülheim-Urmitz – und das ohne seinen U17-Nationalspieler Florian Hitzel, der in Dresden sein Länderspieldebüt gegen Tschechien feiert.

Wohin führt die Reise des Handball-Regionalligisten HSG Kastellaun/Simmern? Hält die Talfahrt an oder geht es in der Tabelle wieder nach oben? Das sind die großen Fragen vor dem Heimspiel in Simmern am Samstag (20 Uhr) gegen den in dieser Saison einzigen Rheinland-Rivalen HB Mülheim-Urmitz.







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